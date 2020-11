Bannon senza limiti «Decapitate Fauci». E Twitter gli chiude definitivamente l'account

Una specie di ricettacolo di fake news, xenofobia, razzismo e complottismo. L'esperienza di Bannon alla Casa Bianca si chiude meno di un anno dopo (nell'agosto del 2017). Lui commenta: «È finita la presidenza per cui abbiamo lottato». Ma la vicinanza al tycoon non si interrompe mai veramente.Dell'ex ufficiale di marina, ma anche produttore cinematografico, ci sono tracce anche in Italia. Ha incontrato sia Matteo Salvini che Giorgia Meloni (in rete circolano molte foto al riguardo), e ha cercato di aprire una scuola sovranista prendendo in affitto un ex monastero, la Certosa di Trisulti, in provincia di Frosinone. Secondo il suo portavoce, Bannon avrebbe avuto un ruolo chiave nella formazione del primo governo Lega – MoVimento 5 Stelle nel 2018.

L'arresto

Ad agosto scorso, Bannon ha toccato il fondo. È stato arrestato per frode. Alla base di tutto, il suo coinvolgimento nel gruppo «We Build The Wall» che ha raccolto online più di 25 milioni di dollari. Bannon ha ricevuto dall'organizzazione più di un milione di dollari, parte dei quali usati per sostenere le sue spese personali. Bannon, assieme ad altre tre persone, è accusato dalla procura del distretto meridionale di New York di aver ingannato centinaia di migliaia di donatori della raccolta fondi della campagna chiamata «Costruiamo il muro» al confine con il Messico, «facendo credere che tutti i soldi sarebbero stati spesi per la costruzione» del muro, ha spiegato la procuratrice Audrey Strauss. Invece si sarebbe intascato parte delle donazioni. Attualmente, come già detto, è libero su cauzione.