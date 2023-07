Bantry House, Contea di Cork

Considerata una delle più belle dimore storiche d'Irlanda, Bantry House prende il nome dall’incantevole baia sulla quale si affaccia, lungo la Wild Atlantic Way. Esclusività è la parola chiave, con appena sei camere, in formula bed & breakfast, rivolte verso il giardino all’italiana del XIX secolo, con la fontana e 100 gradini che portano al bosco. La dimora è, infatti, nota per i suoi eleganti giardini e la suggestione che dona è quella di vivere in un’altra epoca. Anche in questo piccolo tempio dell’ospitalità, la sala da tè è degna di nota e prepara squisiti cestini per picnic speciali. Questa area rurale e selvaggia è ideale per chi ama lo sport: in posizione spettacolare, vicino alla dimora c’è il Bantry Bay Golf Club, con vista sul mare e su Whiddy Island, scenograficamente posizionata proprio di fronte a Bantry House. La contea di West Cork è famosa per le sue eccellenze gastronomiche e nei dintorni della dimora ci sono produttori straordinari come Durrus Cheese.

2/9 4/9 Menu