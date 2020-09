Bar-shop monomarca la nuova frontiera di Distilleria Nardini

Il fatturato della Distilleria Nardini si aggira sui 10 milioni di euro e dà lavoro ad una cinquantina di persone. L’obiettivo con il nuovo cda è quello di raddoppiare il fatturato a medio termine.

La grappa in miscelazione è la grande sfida di Nardini. Per farla conoscere all’estero e sfidare gli spirits in casa loro, la distilleria ha creato nel 2006 il primo manuale con 45 cocktail a base grappa. Un libro di successo, che è stato poi ristampato in nuova edizione e anche in italiano. Contemporaneamente ha coinvolto importanti bartender di tutto il mondo nella creazione di drink. Alcuni di questi cocktail sono stati codificati dall’Iba (International Bartenders Association), la bibbia del settore. «Questo è un territorio completamente inesplorato per noi, tutto da sfruttare – aggiunge l’ad Viscidi – stiamo vivendo un nuovo rinascimento. Ci rinnoviamo focalizzandoci sul core business, con l’obiettivo di perseguire una crescita che non pregiudichi l’amore per il territorio e per la qualità».

Senza dimenticare ovviamente la grappa classica, il cui consumo sta crescendo in Italia e all’estero. In crescita in particolare il settore degli invecchiati, cui Nardini punta anche con produzioni limitate.

Durante il lockdown l’azienda bassanese non è rimasta ferma, ha proseguito nel restyling dei propri aperitivi Bitter Nardini e Mezzoemezzo, e nelle scorse settimane ha svelato la nuova immagine (rinnovata bottiglia ed etichetta) dello storico liquore Acqua di Cedro.

Oggi ci sono 26 prodotti che escono dalla Distilleria Nardini, il più vecchio ha “almeno” un secolo di vita. Se il 2020 è l’anno dedicato a rilanciare i prodotti liquoristici, il 2021 avrà in serbo novità anche sul fronte della grappa. «Alcuni prodotti si sono evoluti per restare al passo coi tempi e continueremo su questa strada, consapevoli della nostra tradizione – spiega Massimo Tonini, da ottobre scorso nuovo direttore generale di Nardini –. I nostri prodotti diventano sempre più momento di condivisione con gli amici».