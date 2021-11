Barabino & Partners, cambio al vertice della divisione bDigital

Ascolta la versione audio dell'articolo

Andrea Galtieri è il nuovo head of bDigital, la divisione di Barabino & Partners che accompagna le aziende nella comunicazione nel mondo digitale. Subentra a Luca Sirianni, che ha guidato la business unit sin dalla sua nascita e ora assume il nuovo ruolo di senior digital advisor di Barabino & Partners, con un focus particolare su specifici temi dedicati quali alcuni progetti/cliente, la formazione digitale e soprattutto lo sviluppo internazionale di bDigital. Andrea Galtieri, 35 anni, vanta un’ultradecennale esperienza nel campo della consulenza in comunicazione digitale e social media management per clienti business e consumer.

Prima di arrivare in Barabino & Partners, Galtieri ricopriva il ruolo di content & creative manager della boutique italiana Mas Factory, realtà qualificata del settore, dove era a capo di un team dedicato e fortemente operativo sia nel B2C che nel B2B. Nata nel 2018 sotto la guida di Sirianni, la divisione bDigital si è imposta in poco tempo sul mercato come vero e proprio punto di riferimento per lo sviluppo di progetti digitali innovativi e per la solida competenza nel campo del social media management di taglio corporate e istituzionale, Vantando a oggi oltre 50 clienti «nativi digitali» e altrettanti con progetti di comunicazione integrata tradizionale e digital. Caratterizzata da un approccio fortemente consulenziale e forte un team di dodici professionisti – integrati con la realtà Barabino & Partners composta da oltre 120 risorse - in grado di offrire al cliente progetti digitali end-to-end, dalla strategia fino all’implementazione, bDigital si è resa protagonista di un significativo percorso di sviluppo e conta di chiudere il 2021 con un'ulteriore crescita del +20% rispetto all’anno precedente.

Intanto, pochi giorni fa, Federico Steiner, partner e direttore generale di Barabino & Partners, ha vinto il premio come professionista dell’anno Finance PR nel corso dei FinanceCommunity Awards 2021, il contest organizzato e diretto da FinanceCommunity.it con l’obiettivo di dare risalto ai professionisti che si sono distinti nel settore della comunicazione economico-finanziaria. «Da più di trent'anni aziende italiane e multinazionali affidano a Federico Steiner la propria reputazione e la gestione della comunicazione istituzionale. A queste il professionista si dedica con esperienza e competenza»: queste le motivazioni che hanno determinato l’assegnazione del riconoscimento da parte della giuria.