Barabino & Partners celebra i 15 anni di attività nel Regno Unito

Barabino & Partners Uk, la società inglese del gruppo di pr e comunicazione Barabino & Partners, ha organizzato un grande evento in occasione del proprio 15esimo anniversario nel mercato Uk in partnership con l’Ambasciata d’Italia a Londra. L’iniziativa, che ha avuto luogo presso la Residenza dell’Ambasciatore, situata a Mayfair, nel cuore della capitale britannica, ha visto la partecipazione di importanti professionista dei media italiani e britannici. Dopo i discorsi di apertura di Inigo Lambertini, ambasciatore d’Italia nel Regno Unito, e Pietro Como, partner e managing Director di Barabino & Partners Uk, i relatori hanno animato una vivace tavola rotonda, ricca di spunti di riflessione su alcuni dei temi più attuali che afferiscono al mondo dei media, in Italia come a livello internazionale.

I protagonisti hanno toccato, tra gli altri temi, le modalità con cui media britannici e italiani raccontano, analizzano e utilizzano nuove tecnologie per informare il pubblico. Sono state esplorate le tendenze dell’industria, le lezioni e best practice che i due paesi possono imparare l’uno dall’altro, e come queste possano essere estese per alimentare un giornalismo sostenibile e di qualità. Infine, gli ospiti hanno affrontato l’inevitabile confronto tra media tradizionali e nuovi, in particolare social e digital, e le strategie che possono portare entrambe a collaborare e rafforzarsi reciprocamente.

«L’Italia e il Regno Unito hanno un’antica tradizione di legami culturali e storici», ha detto l’ambasciatore Lambertini, «e le industrie mediatiche dei due paesi condividono molte somiglianze così come profonde differenze. Riunendo dei rappresentanti autorevoli di diversi tipi di media e mercati, possiamo comprendere più a pieno come i contesti dei media dei due paesi si sono evoluti negli ultimi dieci anni e se è possibile ottenere la coesistenza fra i media tradizionali e quelli dirompenti». Secondo Como, «negli ultimi anni, il panorama dei media italiani e britannici ha subito una trasformazione straordinaria». Luca Barabino, presidente e ad di Barabino & Partners Group, ha chiosato «Mentre continuiamo a espandere la nostra presenza globale, rimaniamo impegnati a comunicare i valori e la bellezza del Made in Italy, supportando le aziende italiane nei loro processi di internazionalizzazione. Siamo fiduciosi che la nostra continua espansione creerà nuove opportunità».