Barabino & Partners, erogati 250mila euro di riconoscimenti e 968 ore di formazione

Prima relazione «Relazione di Impatto» di Barabino & Partners a un anno dal passaggio a società benefit (maggio 2022). La società, fondata da Luca Barabino, che oggi può contare su un fatturato complessivo tra italia ed estero, di 21,5 milioni con oltre 6 milioni di euro di ebitda, ha consolidato e accresciuto una nuova idea di fare impresa, formalizzando quella consapevolezza del fatto che l'impresa deve pensare a tutto l’ecosistema che la circonda. L’impegno è quello di affiancare agli obiettivi di profitto – perché le imprese per essere utili al sistema sociale, economico e di sviluppo devono essere profittevoli – quello di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera.

«Siamo fortemente convinti del percorso che abbiamo intrapreso», commenta Luca Barabino, ceo di Barabino & Partners. «Stiamo cristallizzando quei valori da sempre intrinseci al Dna della nostra azienda, che ci portano a reinterpretare il perseguimento del profitto così come lo abbiamo tradizionalmente conosciuto. Occorre ridefinirne i contorni in un’ottica di “giusto profitto” – continua Barabino - affinché l'azienda stessa possa svolgere sul mercato, nel territorio e nelle comunità di riferimento, verso clienti, dipendenti, collaboratori e stageur, ma anche supporter e fornitori in primis, un ruolo utile in relazione alle problematiche ambientali e sociali».

Nel corso del 2022, infatti, sono state tante le attività e iniziative di posizionamento distintivo verso dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori. Non solo: l’impegno si è rivolto anche a comunità e territorio, mondo dell’istruzione e relativi interlocutori primari. Barabino & Partners ha messo in campo ben 24 azioni distintive nell’ultimo anno. Per prima cosa la società ha provveduto ad erogare più di 250mila euro di riconoscimenti - a cui si è aggiunto un ulteriore riconoscimento a gennaio 2023 - ai dipendenti e ha creato un portale welfare dedicato al benessere dei propri dipendenti.

La società si è focalizzata anche sulla formazione dei propri dipendenti e collaboratori attraverso attività ideate e realizzate con lo scopo di sviluppare le competenze delle proprie risorse, fornire una visione d’insieme delle diverse aree di lavoro dell’azienda e stimolare l’innovazione e il confronto tra i collaboratori. A titolo di esempio, infatti, sono state erogate 968 ore di formazione, 19 webinar e momenti formativi ed è stata data l’opportunità a 29 giovani di partecipare al progetto Ambassador, che li ha visti protagonisti di un’esperienza di lavoro e formazione volto a supportarne la crescita professionale nelle sedi di Londra, New York, Berlino, Parigi e Monaco, Milano, Roma e Genova.