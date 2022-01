Barabino & Partners rileva la franco-tedesca B2P: accordo da 3 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Barabino & Partners, società italiana specializzata nella comunicazione d’impresa, ha perfezionato l’acquisizione del 100% di B2P Consulting GmbH, azienda franco-tedesca specializzata in comunicazione strategica e relazioni con i media in Francia e Germania. L’operazione ha un valore che si aggira sui 3 milioni. B2P Communications, fondata nel 2013, impiega attualmente circa 20 professionisti multilingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo e italiano) nei suoi tre uffici di Parigi, Berlino e Monaco e ha realizzato nel 2021 ricavi per circa 2,5 milioni.

L’operazione è significativa da un punto di vista strategico, poiché rafforza il posizionamento competitivo di B&P in mercati chiave per l’economia e la finanza europea e si caratterizza per confermare Barabino & Partners come una realtà imprenditoriale a livello internazionale. Più in particolare, l’acquisizione di B2P consente a Barabino & Partners l’ingresso dalla porta principale sul mercato francese - tradizionalmente chiuso a operatori non locali - acquisendo un ufficio a Parigi con dieci consulenti. Inoltre, garantisce una crescita importante sul mercato tedesco, dove B&P è già presente dal 2009 attraverso la controllata Barabino&P. Deutschland GmbH guidata dal Partner Laura Bruzzone aggiungendo alla tradizionale sede di Berlino un nuovo ufficio a Monaco e dieci consulenti. Durante la fase iniziale di transizione, B2P rimarrà indipendente e continuerà ad essere guidata dalla sua fondatrice Bénédicte de Peretti assieme a Federico Steiner, managing Director e Equity Partner di B&P.

«La progressiva integrazione di B2P nel gruppo B&P - ha detto Luca Barabino – con le sinergie che attiveremo nel breve e medio termine con le altre nostre società estere B&P Uk Plc. guidata a Londra da Pietro Como e B&P Usa Llc, guidata a New York da Marco Lastrico, ci consentirà di avere accesso a portafoglio di clienti tedeschi e francesi cui offrire attività in Italia, Uk e Stati Uniti e viceversa». Si consideri che negli ultimi 10 anni le imprese francesi hanno effettuato operazioni in Italia per complessivi 47,3 miliardi. In parallelo si è registrato un crescente, forte interesse delle nostre imprese per il mercato transalpino, con una marcata progressione a partire dal 2015, che ha portato lo stock degli investimenti italiani in Francia a 37,8 miliardi. Complessivamente, sono più di 1.700 le imprese italiane presenti in Francia con partecipazioni in oltre 2.500 società francesi, e circa 2mila le imprese sotto controllo francese in Italia: trattasi dunque di circa 4 mila imprese «bi-nazionali» con oltre 100 miliardi di euro di investimenti reciproci.

«Con sedi a Londra, Parigi, Berlino, Monaco di Baviera, New York, Milano, Roma e Genova - ha affermato ancora Federico Steiner - abbiamo le carte in regola per essere il partner preferenziale delle imprese americane e asiatiche che vogliono sviluppare programmi e progetti di comunicazione nei paesi chiave dell’Unione Europea e in Uk». Quasi nove anni dopo aver fondato B2P, «era fondamentale per me entrare nel livello successivo ed espandere la nostra offerta di servizi in Europa», ha dichiarato Bénédicte de Peretti, fondatrice di B2P. «Oggi, siamo lieti di unirci a Barabino & Partners per rafforzare il nostro posizionamento come parte di un gruppo leader con grandi ambizioni e risorse».

B&P assieme a B2P impiegherà quasi 130 persone con ricavi intorno a 19 milioni. Pochi giorni fa, B&P ha annunciato l’inizio, in Italia, del processo di trasformazione in Benefit Company. Advisor di Barabino & Partners nell’operazione sono stati Cdr Cattaneo Dall’Olio Rho & Partners, Tax & Legal (advisor strategico e finanziario), Eversheds Sutherland (advisor legale, fiscale e del lavoro), Tcf Team Corporate Finance Consult GmbH (Due Diligence finanziaria) e Anwaltskanzlei Donà Viscardini (advisor amministrativo).