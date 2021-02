Barba o non barba? Il dilemma barba o non barba è sempre stato un argomento dibattuto nel corso dei secoli, soggetto alle mode e ai periodi storici. I trend e le novità sul mercato di Monica Melotti

«Le idee migliori mi vengono al mattino, mentre mi faccio la barba. Da ciò deduco che gli uomini con la barba non possono avere idee buone»: cosi diceva Dennis Gabor, premio Nobel per la fisica. Ma questa affermazione, viene contraddetta da diversi proverbi anonimi: «Una barba dà ferocia al guerriero e rende l'amante irresistibile» oppure «Un uomo senza barba è come un cielo senza stelle».

Il dilemma barba o non barba è sempre stato un argomento dibattuto nel corso dei secoli, soggetto alle mode e ai periodi storici. Pensiamo ai rivoluzionari cubani degli anni Cinquanta, vedi Che Guevara e Fidel Castro; agli hippy degli anni Settanta che la sfoggiavano come segno di rigetto alla cultura dominante; agli yuppie degli anni Ottanta fino al ritorno nel 2010 degli hipster, cultura anticonformista in voga negli anni Quaranta.

«Adesso è una scelta molto individuale, chi decide di portare la barba ricerca anche una cura per sé, il piacere di dedicarsi del tempo - dice Alessandro Calori, barbiere di Bulerò, firma che rappresenta un punto d'incontro tra l'arte della rasatura dei barbieri siciliani e le atmosfere dei barbera negozio nordamericani -. I tipi di barba che vanno per la maggiore sono due: corta, sfumata e curata, perfetta da indossare anche sotto la mascherina, oppure più lunga e piena, ma con il pelo morbido, curato e nutrito, grazie anche ai prodotti di ultima generazione che assicurano una morbidezza extra».

Barba sinonimo di personalità

Partiamo da un sondaggio recente, commissionato da Braun su un panel di 1.000 uomini italiani, con la collaborazione degli insights del Behaviouralist e del Grooming Expert Jez Rose. Il sondaggio “Say It With A Shave” ha rivelato quanto l'uomo sia disposto a modificare il proprio aspetto, attraverso lo stile della barba, per affermare la propria personalità. I risultati? Il 47% degli uomini ritiene che la barba sia un fattore importante per esprimere l'individualità, mentre il 30% sente l'esigenza di cambiare lo stile della propria barba e la propria grooming routine una volta ogni due mesi. Secondo più di un terzo (42%) degli intervistati, la sperimentazione è il fattore trainante per motivare un cambiamento nello stile; per il 33%, invece, è il reinventare se stessi. Per il 51% degli uomini, l'aspetto creativo e unico è l'obiettivo principale per provare un nuovo stile di barba.

Chi non ama la barba

Gli uomini non vogliono rinunciare alla barba? «No, molti uomini preferiscono radersi con regolarità. I nostalgici del rasoio non mancano e fanno a gara con i barbuti - spiega Calori -.Secondo la nostra esperienza il 53% degli uomini è clean shaver, mentre il 47% vuole una barba, corta o di media lunghezza, ma che sia ben curata. La rasatura completa nei nostri negozi è un'esperienza unica, il nostro trattamento “Bullfrog shave” è un grooming a 360 gradi che viene fatto con 7 panni caldi, doppia rasatura e un panno ghiacciato finale. Alla fine si utilizzano tutta una serie di prodotti e una colonia a scelta per un'esperienza di rasatura tradizionale nord americana. La durata del trattamento é di 45 minuti, un vero e proprio rituale».