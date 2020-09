Barbados punta alla piena indipendenza e ripudia la regina Elisabetta II

Ora altre ex colonie potrebbero seguire le orme di Barbados. La Giamaica si era impegnata a farlo prima del 50esimo anniversario dell'indipendenza nel 2012, ma nulla era stato fatto in pratica. Il premier giamaicano, Andrew Holness, ha però dichiarato quest'anno che l'indipendenza è una priorità per il suo Governo. In altri Paesi la situazione è più complessa, perchè l'opinione pubblica è divisa e perchè non c'è accordo su chi dovrebbe sostituire la Regina come capo di Stato. I monarchici avevano vinto di stretta misura in un referendum in Australia nel 1999, mentre in Canada i sondaggi mostrano una preferenza per avere un canadese come capo di Stato ma il Governo per ora non ha intenzione di smuovere le acque. In un referendum in Nuova Zelanda nel 2016, il 56,6% degli elettori ha votato a favore di mantenere l'Union Jack britannico nella bandiera nazionale. Tutte le ex colonie britanniche fanno parte del Commonwealth, un'associazione volontaria di 54 Paesi «uguali e indipendenti» che si incontra ogni due anni in un summit che punta a «promuovere la prosperità, la democrazia e la pace, amplificare la voce dei Paesi più piccoli e tutelare l'ambiente».