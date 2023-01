Barbados: tende fra gli alberi di cocco e rum in riva all'oceano

Un viaggio ai Caraibi in pieno inverno è sempre un buon modo per fare un pieno di sole e mare anticipato. Gli amanti delle vacanze outdoor posso segnarsi questo indirizzo: Barbados East Coast, un camping selvaggio allestito tra alberi di cocco e viste spettacolari sui frangenti dell'oceano Atlantico che offre ampie piazzole in erba e un’area ombreggiata per soggiornare vicino allo stagno. Le esperienze a portato di mano sono le più disparate: una breve passeggiata a piedi fino al villaggio di pescatori di Martins Bay per un drink in una delle sue, la spesa di prodotti freschi alle bancarelle di strada, una capatina ai ristoranti sul mare e ai negozi di rum nella graziosa cittadina di Bathsheba.

