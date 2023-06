Barbara, classe 1984, è stata vicepresidente e amministratore delegato con delega alle funzioni sociali non sportive del Milan e consigliera nel Cda Fininvest. Ha studiato Filosofia all'Università Vita-Salute San Raffaele. Il 13 aprile 2017, dopo la cessione del club all’imprenditore cinese Li Yonghong, rimane nell’ambiente rossonero come presidente della Onlus Fondazione Milan, alla cui guida restò per poco più di un anno, fino all’avvento della nuova gestione societaria del fondo Elliot. Ha cinque figli: Alessandro ed Edoardo, nati dalla sua relazione con Giorgio Valaguzza, Leone, Francesco Amos e Ettore Quinto avuti dal compagno Lorenzo Guerrieri

3/6 5/6 Menu