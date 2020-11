Barbara Cominelli nominata ceo di JLL Figura di spicco in Microsoft, avrà il compito di rafforzare il ruolo della società di advisory puntando sulla tecnologia di Paola Dezza

Arriva dal settore dell’IT chi occuperà la poltrona di ceo di JLL in Italia. Barbara Cominelli, esperta di marketing e digital transformation, lascia Microsoft per succedere a Pierre Marin, che assume quindi il ruolo di Chairman of the Board e Senior Advisor, con il compito di gestire i clienti più rilevanti.

Barbara avrà il compito di guidare e rafforzare il posizionamento di JLL quale leader del settore real estate per approccio tecnologico e focus data-driven.



Barbara Cominelli in Microsoft è stata Coo, Marketing and Operations Director, dopo essere stata Director of Digital, Commercial Operations and Wholesale di Vodafone Italia.

Nel corso della sua carriera, Barbara Cominelli ha ricevuto molteplici riconoscimenti su temi quali trasformazione digitale, customer experience ed eccellenza gestionale, ed è stata inoltre nominata per due volte tra le “Top 50 most inspirational women in technology in Europe”.

Con una particolare attenzione alle tematiche di inclusion & diversity, Barbara è attivamente coinvolta in diverse iniziative non-profit per la crescita delle risorse e lo sviluppo dei talenti.

«Sono entusiasta di entrare a fare parte di JLL in un momento di cambiamento senza precedenti, dove la tecnologia, l’innovazione e la sostenibilità sono elementi chiave nel disegnare il futuro del real estate. La posizione di JLL quale leader globale di mercato, la sua strategia customer-centric orientata alla tecnologia e alla sostenibilità e il suo forte senso di purpose, offrono una piattaforma unica per re-immaginare e reinventare le nostre città, il settore real estate e il modo in cui viviamo» ha dichiarato Cominelli.