Chi è Barbara Floridia la nuova presidente M5s della Commissione Vigilanza Rai

Senatrice e poi sottosegretaria al ministero dell’Istruzione

Nel 2018 viene candidata alle elezioni politiche. Questa volta viene eletta al Senato tra le file del M5S. Entra a far parte della commissione Istruzione e nel 2019 viene eletta vice-capogruppo. Il salto di qualità arriva però nel 2021, quando, con il governo Draghi, viene nominata sottosegretaria all’Istruzione. Incarico che ricoprirà fino alla fine del governo. In tale veste si occupa, per il Ministero dell’Istruzione, di ideare Rigenerazione Scuola, il piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole, utile a rinforzare l’insegnamento dell’educazione civica; inoltre difende il reddito di cittadinanza, sostenendo che «non è solo un validissimo argine alla povertà, ma anche uno strumento per sottrarre manovalanza alla mafia e alla criminalità».

Candidata a primarie Presidenza della Regione siciliana

Nel frattempo è sempre più vicina a Conte che le scrive la prefazione per il saggio “Una nuova mappa per l'Italia” e la indica come candidata alle primarie per scegliere chi guiderà la coalizione giallorossa alle Regionali in Sicilia. Ma arriva seconda dietro a Caterina Chinnici del Partito Democratico (PD). In seguito, tuttavia, il Movimento 5 Stelle si smarca dalla coalizione di centro-sinistra, complice la rottura a livello nazionale tra M5S e PD, decidendo di correre in solitaria a sostegno di Nuccio Di Paola, portavoce regionale del M5S e deputato all’Ars.

La rielezione in Senato

Alle elezioni politiche del 2022 per Floridia però è già pronta la seconda candidatura per il Senato. Perde nell’uninominale ma si salva grazie ad una candidatura-paracadute come capolista nel listino proporzionale. Subito dopo viene eletta capogruppo al Senato oltre ad essere componente della 6ª Commissione Finanze e tesoro.





