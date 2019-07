Barbarians in the boardroom

Francesco Gatti, partner dello studio legale Gatti, Pavesi, Bianchi e associati

Vorrei iniziare il mio intervento partendo da due libri: Barbarians at the gate e Barbarians in the boardroom. (Nel primo, pubblicato nel 1989 da due giornalisti del New York Times - Bryan Burrough e John Helyar - si descrive la battaglia a colpi d'Opa e contropa per il controllo della Nabisco, terminata con la sconfitta del ceo F. Ross Johnson e la vittoria di KKr che aveva promosso un leveraged buyout ,caricando la società di debiti. Nel secondo, scritto da Owen Walker nel 2016, si parla dei fondi attivisti e delle battaglie per la conquista delle più potenti società al mondo).

Intendiamoci, i barbarians nel mondo anglosassone sono gli “animal spirits”, quindi “roba buona”. Cito questi due libri perché secondo me segnano due fasi importanti nelle quali ho visto l'ecosistema delle società quotate popolarsi in modo diverso.



Dunque, trent'anni fa si celebravano le grandi virtù del mercato del controllo. In realtà se ne parlava già prima, ma è solo da quell'epoca che il mercato del controllo diventa uno stimolo essenziale. Si comincia a parlare di contendibilità e la contendibilità diventa uno strumento per “far paura al management “ e favorire il passaggio del controllo: chi valuta di più la società, la gestisce meglio. Si comincia a discutere di riallocazione del premio di maggioranza, un bene di cui si discute di chi sia la proprietà.

Ma viene nominato anche un altro “dio”: il debito e le sue virtù. La conseguenza è stato un enorme sviluppo della leva, i cui effetti sono lì da vedere. Arriviamo poi, in epoca radicalmente diversa, ai barbari in cda. Si continua a discutere di contendibilità, ma gli strumenti che in qualche misura determinano le dinamiche del mercato cambiano perché nascono e si sviluppano queste nuove figure dei fondi attivisti, che attaccano le società dall'esterno, ma anche dall'interno entrando nei board. L'effetto immediatamente benefico è che aumentano gli strumenti di controllo, la discrezionalità del management e i famosi “agency costs” (i costi immateriali dovuti agli interessi confliggenti di azionisti e management, ndr) finiscono inevitabilmente sotto una nuova lente, peraltro una lente aggressiva in grado di sviluppare iniziative particolarmente vivaci, per usare un eufemismo. Il sottoprodotto di questo nuovo ambiente è il fatto che le battaglie si trascinano dalle assemblee ai cda, aprendo tematiche molto delicate. Una per tutti è il voto di lista, uno strumento che esiste solo in Italia e non invece in altri sistemi altrettanto evoluti, e sulla cui effettiva utilità bisognerebbe cominciare a riflettere.