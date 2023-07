Barbecue, le novità per i «bbq lovers»: dalla piccola plancha ai kamado giganti

Ascolta la versione audio dell'articolo

A cosa può arrivare la voglia di stupire gli invitati per una serata di barbecue in giardino? Accade che gli ospiti vengano accolti da ondate di intense e appetitose fragranze che, in realtà, sono veri e propri profumi. La Fargginay ha per esempio messo in vendita un’acqua di colonia alla fragranza di bacon mentre la Que è arrivata a lanciare un profumo che sa di carne grigliata, spezie e affumicato, per il momento in vendita solo in Spagna.

Questo perché intorno a questa antichissima tecnica di cottura si è creato, durante e dopo il Covid, un mercato molto ricco, in crescita, in tutto il mondo. Sull’onda del grande successo – durante e dopo il lockdown – della gastronomia domestica e delle sperimentazioni di ricette e diete sempre diverse, le vendite di forni, fornetti, piani di cottura, e in particolare di barbecue, griglie e caminetti sono salite come mai era accaduto prima, con aumenti a due cifre. E questo sia nel 2020 che nel 2021 e, pur con minor velocità, anche nel 2022.

Un bbq, anche due, in ogni casa

A crescere è stata la irrefrenabile passione degli italiani per la cottura all’aperto e già prima del Covid oltre l’80% delle famiglie possedeva almeno uno di questi apparecchi. E spesso l’attrezzatura prevede anche due diversi apparecchi, con la tendenza ad acquistarne uno di fascia medio-alta e alta per trasferire molto spesso e non solo d’estate, la cottura all’aperto.

Parallelamente a questa tendenza ne è emersa un’altra: gli italiani da bbq lovers si sono trasformati in esperti di costine, tagli speciali, frollature, marinature, affumicagioni, glassature e salse Tex Mex. Non solo, seguendo i social si scoprono frenetici scambi di prove e interpretazioni su cotture multiple: prima si passa il food sulla piastra quindi sulla fiamma non prima di averlo marinato, glassato o leggermente affumicato. E molte sono anche le segnalazioni di frigoriferi da esterni per rispettare una corretta….filiera gastronomica.

Ovviamente, per esibizioni così elaborate è necessario disporre di qualcosa di più di una grezza e traballante piastra o gliglia. Ed ecco, allora, che cosa offre oggi il mercato a chi ama cucinare – e con raffinati risultati – all'esterno.