Augusto Barbera nuovo presidente della Consulta. Chi è il migliorista fautore delle riforme

Di sinistra, certo, ma sempre riformista doc. Tutto si può dire del neo presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera eletto oggi all’unanimità tranne che non abbia un profilo politico forte e ben definito.

Classe 1938, eletto alla Camera dei deputati nelle liste del Pci e poi del Pds per ben cinque legislature, fra il 1976 e il 1994, è stato anche ministro per i Rapporti con il Parlamento nel governo presieduto da Carlo Azeglio Ciampi e poi tra i promotori dei referendum elettorali (che miravano a trasformare il sistema elettorale proporzionale in un sistema maggioritario) del 1991, del 1993 e del 1999. Maggioritarista convinto, dunque, e anche pro riforme costituzionali: nel 1990 pubblicò sulla rivista Democrazia e Diritto del Pci-Pds un saggio dal titolo “Un’alternativa neoparlamentare al presidenzialismo” in cui si riprendevano le tesi di Maurice Duverger sul premierato. Non un arcigno difensore della Costituzione così com’è, dunque, ma un propugnatore della necessità di ammordernare il sistema incidendo anche sulla forma di governo.

Il migliorista vicino a Giorgio Napolitano

È lo stesso Barbera, nel venticinquesimo anniversario dell’assassinio di Roberto Ruffili da parte delle brigate del “Partito comunista combattente”, a ricordare sulla rivista Il Mulino un episodio da crepuscolo della guerra fredda che oggi fa quasi sorridere. «L’agghiacciante notizia dell’assassinio di Ruffili mi giunse nel pomeriggio del 16 aprile 1988 mentre mi trovavo a Bonn. Ero, assieme alla collega parlamentare Anna Maria Serafini, in visita segreta (sic!) al gruppo socialdemocratico del Bundestag su incarico dell’allora capogruppo Renato Zangheri. Lo scopo era quello di stabilire contatti fra il gruppo del Pci e quello dellla Spd in vista di una possibile adesione dei comunisti italiani all’Internazionale socialista (nell’anno successivo ci sarebbe stato il primo incontro ufficiale tra Giorgio Napolitano e Willy Brandt). La visita doveva mantenere quei rapporti di segretezza per non suscitare le gelosie del partito di Bettino Craxi e per non contribuire ad allertare sovietivi e americani».

Il «sogno» quarantennale di governabilità e alternanza

Se l’obiettivo di Napolitano, Barbera e degli altri miglioristi di traghettare gli ex comunisti nel socialismo europeo può infine considerarsi riuscito, così non è (ancora?) per il “sogno” di istituzioni più efficienti in grado di garantire da una parte governabilità e stabilità e dal’altra l’alternanza al governo del Paese tra conservatori e progressisti. Un sogno lungo quarant’anni, dai tempi della Bicamerale Bozzi del 1983/4, come ricorda lo stesso Barbera nel citato articolo del 2013 (anno in cui, non a caso, è nominato dal Presidente Napolitano tra i saggi incaricati di redarre una proposta di revisione costituzionale e di riforma elettorale).

Dalla Bicamerale Bozzi (1983/84) ai «saggi» di Napolitano

«Lavorammo insieme alla Commissione Bozzi, io come responsabile del gruppo comunista e Ruffilli come responsabile del gruppo della Dc... Ora siamo al documento dei “saggi” sulle riforme costituzionali (quello del 2013, ndr). L’amarezza e lo sconforto sono accresciuti dal fatto che le più importanti proposte dei “saggi” sulla forma di governo erano già contenute nella relazione finale della Commissione Bozzi, in quelle parti votata con larghissimo consenso. Mi riferisco alla riduzione dei parlamentari, alla fiducia al solo presidente del Consiglio, che così avrebbe avuto maggiore autonomia nella scelta e nella revoca dei ministri, al procedimento legislativo imperniato sulla Camera dei deputati superando il bicameralismo perfetto ( e valorizzando anche per la fiducia il Parlamento in seduta comune), ai limiti severi alla decretazione d’urgenza... ed altro ancora. Molte di quelle proposte sono stancamente ritornate in molti progetti delle successive legislature e di varie forze politiche».