Barbie spinge Birkenstock in Borsa

Birkenstock ringrazia Barbie e prepara per settembre lo sbarco in Borsa. Le indiscrezioni relative a una quotazione per il produttore di calzature, emerse per la prima volta a inizio luglio, si fanno sempre più insistenti: secondo Bloomberg il fondo L. Catterton, che controlla il marchio tedesco, sarebbe pronto a lanciare già entro la fine dell'estate un'offerta pubblica da 8 miliardi di dollari.

L Catterton è l'operatore di private equity nato a inizio 2016 dalla joint venture tra L Capital (il private equity promosso da Lvmh) e Catterton, e starebbe lavorando all'operazione isieme con Goldman Sachs e JPMorgan Chase.

Secondo alcune fonti la quotazione potrebbe valorizzare Birkenstock fino a 10 miliardi di dollari. L’iconico brand di sandali sta registrando un notevole aumento delle vendite grazie al film Barbie, con Margot Robbie a interpretare la bambola-giocattolo, dove hanno dato origine a una scena già diventata cult proprio con le Birkenstock. Secondo Lyst, la piattaforma di shopping online che è anche un utile strumento per monitorare le preferenze dei consumatori, le ricerche per le Birkenstock, modello Arizona, sono aumentate del 110% da quando il film ha debuttato nei cinema statunitensi.

L’Ipo su Wall Street avverrebbe più di due anni dopo che la società di private equity e la società di investimento familiare del miliardario Bernard Arnault hanno acquisito una quota di maggioranza in Birkenstock, valutando la società a 4,9 miliardi di dollari (i fratelli Christian e Alex Birkenstock hanno mantenuto una partecipazione nell’azienda). La decisione finale sulle tempistiche e le dimensioni dell'Ipo, spiegano le fonti, non è ancora stata presa. Birkenstock e L Catterton hanno rifiutato di commentare le indiscrezioni di Bloomberg.

L'anno scorso le vendite di Birkenstock sono aumentate del 29%, per un giro d0llari di circa 1,2 miliardi di euro (circa 1,3 miliardi di dollari), per 394 milioni di utile. Recentemente la società ha investito 120 milioni in una nuova fabbrica a Pasewalk, a nord di Berlino.