Barbieri, ecco chi è il nuovo direttore generale del Tesoro

Riccardo Barbieri Hermitte, 64 anni, scelto dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti come nuovo direttore geenrale del tesoro al posto di Alessandro Rivera (in carica dal 2018) è attualmente il responsabile della direzione del dipartimento di via XX Settembre incaricata dell’analisi economica finanziaria.

Nato a Roma, cresciuto a Milano, 64 anni, si è laureato con lode in Discipline Economiche e Sociali alla Bocconi. È un economista e market strategist con venticinque anni di esperienza nei mercati finanziari, in cui ha lavorato per alcune delle maggiori banche di investimento, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Bank of America-Merrill Lynch.

Ha passato cinque anni negli Stati Uniti, conseguendo un Phd in Economics presso la New York University . Alla JP Morgan è stato capo economista e quindi responsabile della ricerca in Italia. Nel 1995 si trasferisce a Londra come Senior economist della Morgan Stanley per l'Europa meridionale poi managing Director nel 2001 con diversi ruoli come capo economista per i mercati emergenti.

Nel biennio 2007-2009 Barbieri ha lavorato per la Bank of America. Dopo l'acquisizione di Merrill Lynch,è diventato Chief International Economist e Global Head della ricerca su mercati obbligazionari e valute. Nel 2010 Barbieri ha svolto consulenze ed ha tenuto alcune lezioni alla London School of Economics, prima di approdare alla Mizuho nel gennaio 2011. È stato il capo dell’Independent Research Department e Chief Economist in Mizuho International, la succursale londinese della banca d'investimento giapponese Mizuho Securities.