Se ci trova nel nord est dell'isola e si vuole provare la vela non c'è meta migliore che la rinomata scuola di Caprera dove le opportunità sono differenti: si passa dall'addestramento alla crociera e all'altura. E poi corsi per imparare a navigare esercitandosi nelle tipiche manovre di ormeggio in calette e insenature.

5/7 7/7 Menu