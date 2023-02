Media Spagna: «Il Barcellona pagò 1,4 milioni al vice presidente degli arbitri»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Barcellona è al centro di un caso che, secondo alcuni media iberici, potrebbe presto tramutarsi nel più grande scandalo del calcio spagnolo. Secondo Ser Catalunya, emittente radiofonica del gruppo di Cadena Ser, il club catalano avrebbe pagato per tre anni, tra il 2016 e il 2018, quasi 1,4 milioni di euro a una società privata riferibile a José María Enríquez Negreira, all’epoca dei fatti vice presidente del Comitato tecnico degli arbitri della Federcalcio spagnola.

Sempre secondo l’emittente radiofonica catalana, il Barcellona avrebbe pagato l’ultima fattura nel giugno 2018, contestualmente alla costituzione di un nuovo Comitato tecnico arbitrale e con l’uscita dall’organismo dello stesso Negreira.

L’arbitro respinge le accuse

Il Barcellona era la principale e quasi esclusiva fonte di reddito della società, rimasta inattiva e senza fatturazione dall’anno successivo all’ultimo pagamento del club blaugrana. L’ex arbitro della Liga, interpellato da Cadena Ser, ha affermato che «non c’è stato nessun trattamento di favore» nei confronti del Barcellona in nessuna decisione o designazione arbitrale e che il suo compito consisteva nel consigliare verbalmente il club in particolare sul comportamento che i giocatori avrebbero dovuto tenere in campo a seconda dell’arbitro designato per le partite.

Il Barcellona, secondo quanto riferito dalla stessa Agenzia tributaria spagnola in un suo verbale, avrebbe affermato di essersi rivolto a lui per assicurarsi «che tutto fosse neutrale». Davanti all’Agenzia tributaria spagnola, Negreira ha sostenuto che anche dopo aver lasciato il Comitato arbitrale avrebbe insistito sulla necessità di appaltare i suoi servizi per controllare alcuni aspetti, come ad esempio il Var.

L’indagine

L’indagine nasce da un’ispezione della stessa Agenzia tributaria alla società dell’ex arbitro, la Dasnil 95 Sl, dalla quale sarebbe emerso che il Barcellona avrebbe effettuato tre tranche annuali di pagamenti per il 2016 (532.728,02 euro), il 2017 (541.752) e il 2018 (318.200) per un totale di 1.392.680 euro. Oltre all’ex arbitro, nella società lavorava anche suo figlio Javier Enriquez Romero in qualità di amministratore unico. Anch’egli ha riferito agli ispettori di avere ricevuto pagamenti dal Barcellona per consulenze e di avere inoltre consegnato al club blaugrana dei report specifici.