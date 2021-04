Barche volanti e sostenibili:  la seconda vita di Luna Rossa

3' di lettura

Archiviate la Prada Cup e la Coppa America, le barche “volanti” puntano la prua verso il mercato.

Per l’Italia la sfida riparte da Nembro, nella fabbrica bergamasca del gruppo Persico che ha costruito i due scafi Luna Rossa AC75, i loro foil - “fogli” di carbonio capaci di sollevare la barca dall’acqua - e i bracci (arm) necessari per muoverli.

Un lavoro iniziato tre anni fa e durato 120mila ore per lo scafo e 40mila ore per gli arm e i foil. A portarlo a termine 40 tecnici esperti in nuovi materiali e tecnologie derivate dal settore aerospaziale. Un lavoro pronto per essere trasferito sul mercato.

«Il concetto del foil – spiega Marcello Persico, presidente Persico Marine e vicepresidente Persico Group – ovvero una barca a vela “volante” capace di sollevarsi sull’acqua grazie a speciali profili, è oggi per il mercato della nautica un’onda in piena e noi la stiamo cavalcando».

Nel febbraio del 2020 a Nembro hanno lanciato la barca a vela full foil Persico 69F, sviluppata in parallelo con gli scafi destinati alla Prada Cup e alla Coppa America. Lunga 6 metri e 90 centimetri, è una “piccola” Luna Rossa, di cui conserva, in modo semplificato ma completo, le caratteristiche costruttive, a cominciare dagli arm e dai foil. Costa 160mila euro ed è capace di navigare a 30 nodi fuori dall’acqua. In un anno ne sono state vendute 15 in tutto il mondo: dalla Svizzera all’Olanda, fino a Hong Kong.