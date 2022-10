«Barclays cresce ancora in Italia, saremo al fianco delle imprese»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Barclays punta a crescere ancora in Italia affiancando le imprese medie e grandi con i nostri servizi di advisory e di capital markets. Vediamo anni di grandi opportunità per gli investimenti di trasformazione delle aziende e noi possiamo contribuire con il nostro network internazionale che, unico caso tra le banche europee, è in forte crescita anche negli Usa». A rilanciare il ruolo nel nostro Paese della grande banca inglese, che pochi giorni fa ha celebrato i 50 anni di attività in Italia, è ...