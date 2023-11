Barclays, piano da 1,1 miliardi di tagli allo studio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Piano di tagli per Barclays. Il gruppo inglese sta lavorando a un progetto per ridurre i costi fino a 1 miliardo di sterline (1,14 miliardi di euro) nell’arco di diversi anni, il che potrebbe comportare la riduzione di fino a 2.000 posti di lavoro.

Eventuali tagli riguarderebbero principalmente Barclays Execution Services, l’unità che comprende il back office del gruppo, ha detto Reuters, citando una persona di cui non ha fatto il nome. Se implementate integralmente, le misure per aumentare la redditività potrebbero comportare la perdita di 1.500-2.000 posti di lavoro, pari a circa il 2% della forza lavoro della banca.

Le misure allo studio

Le proposte sono al vaglio dei top manager, tra cui l’amministratore delegato C.S. Venkatakrishnan, ha detto Reuters, sottolineando che le discussioni sono in corso e che l’istituto di credito potrebbe infine dare priorità ai licenziamenti in altre aree. Lo scorso anno Barclays ha registrato spese operative totali pari a 16,7 miliardi di sterline. Un portavoce della Barclays ha rifiutato di commentare.

Il mese scorso la banca ha dichiarato che sta «valutando azioni per ridurre i costi strutturali per contribuire a incrementare i rendimenti futuri, il che potrebbe comportare notevoli costi aggiuntivi» nel quarto trimestre. Ha affermato che fornirà anche un aggiornamento agli investitori insieme ai risultati dell’intero anno a febbraio, dove si prevede che svelerà una nuova strategia.

Le azioni Barclays sono scese dell’11,5% quest’anno. All’inizio di quest’anno, Venkatakrishnan si è rivolto a consulenti strategici per elaborare un piano per aumentare il prezzo delle azioni della banca in ritardo.