Barclays in rialzo, trimestre oltre le attese e conferma guidance 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Barclays svetta alla Borsa di Londra grazie ai conti trimestrali migliori delle attese e alla conferma delle prospettive per l’esercizio. Il titolo della banca britannica attorno alle 12 segna un progresso del 4,5% a 160,70 pence ed è nettamente al top dell’indice Ftse 100, che intanto è poco sopra la parità.

Risultati del primo trimestre 2023 sopra le attese

Barclays ha realizzato nei primi tre mesi del 2023 un utile ante imposte di 2,6 miliardi di sterline (2,9 miliardi di euro), in aumento del 16%, sostenuto dall'aumento dei tassi d'interesse e dalla buona resistenza delle attività di banca d'investimento, contro i 2,2 miliardi attesi dagli analisti. L’utile netto di competenza è salito a 1,78 miliardi (+27%), mentre il consensus si fermava a 1,45 miliardi. Il margine netto di intermediazione è migliorato dell’11% a 7,2 miliardi, a fronte dei 6,79 miliardi del pronostico e ha beneficiato sia «delle diverse fonti di crescita all’interno del gruppo, sia dell’apprezzamento del dollaro Usa». L’indice patrimoniale Cet1 a fine trimestre era del 13,6%, in calo dal 13,9% dell’ultimo trimestre del 2022, di riflesso anche al buy back annunciato e ad effetti stagionali, ma migliore del consensus che puntava al 13,5 per cento.

Gruppo sulla buona strada per obiettivi dell'anno

La banca sottolinea di essere «sulla buona strada per il raggiungimento degli obiettivi per il 2023», tra cui un Rote superiore al 10% e un dividendo in crescita progressiva associato a buy back «in modo appropriato». «È stato un trimestre forte per i ricavi e l’utile del gruppo, che ha generato un Rote del 15% e un utile per azione di 11,3 pence. Tutte le attività hanno avuto una buona performance, con una crescita dei margini di alta qualità e rendimenti a doppia cifra», ha dichiarato in una nota il ceo C.S Venkatakrishnan, aggiungendo che «lo slancio del gruppo ci permette di mantenere una robusta posizione di capitale, offrire rendimenti attraenti agli azionisti e dare sostegno ai clienti in un contesto economico incerto». Gli analisti di Royal Bank of Canada sottolineano che il gruppo ha fatto meglio del previsto sia a livello di Barclays Uk, la rete di banca al dettaglio nel Regno Unito, sia nella divisione di banca d'investimento e finanziamento, grazie in particolare alla robusta attività di concessione di credito.