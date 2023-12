Barclays in ribasso a Londra dopo che Qatar Holding riduce il suo investimento

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tonfo di Barclays alla Borsa di Londra (FT-SE 100). In avvio il titolo è arrivato a cedere oltre il 4%. A determinare il calo la decisione di Qatar Holding, uno dei maggiori azionisti della banca, di vendere circa 510 milioni di sterline (664 milioni di dollari) delle sue azioni, riducendo il suo investimento in un momento delicato per l’istituto. Il prezzo della vendita, ha spiegato una delle banche coinvolte nell’accordo, era fissato a 141 pence per azione, ovvero uno sconto di circa l'1,4% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni Barclays di lunedì.

La vendita delle azioni avviene mentre Barclays intraprende una riorganizzazione per ridurre i costi e rilanciare il prezzo delle sue azioni, che si è dimezzato da quando il Qatar ha investito per la prima volta nel 2008.

Le azioni della Barclays sono scese del 3,4% a 138 penny e si prevede che subiranno la più grande perdita giornaliera dal 24 ottobre.