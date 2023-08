È un chatbot conversazionale sviluppato da Google che utilizza l'IA per generare testo in modo autonomo. Utilizza un proprio modello di linguaggio (alternativo a Gpt), Palm 2. Bard è stato lanciato nel 2023 e si concentra sulla creazione di conversazioni più naturali e fluide con gli utenti. Bard è in grado di svolgere compiti creativi come scrivere poesie o racconti, ma anche di rispondere alle domande degli utenti. È gratis e usa dati aggiornati con i risultati del motore di ricerca Google, anche se ancora non è integrato con quest'ultimo.

