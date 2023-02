Bard è impreciso, e Google brucia 100 miliardi a Wall Street

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un errore del nuovo chatbot Bard costa circa 100 miliardi di capitalizzazione di mercato a Google. Succede anche questo, nella finanza in preda alla bolla dell’Intelligenza Artificiale. Il gigante di Mountain View aveva in programma un evento per presentare le ultime novità di casa, tra le quali quelle riguardanti il suo nuovo assistente intelligente, che secondo molti analisti dovrebbe essere il rivale di ChatGPT. Ma poche ore prima dell’evento si è consumato il misfatto: in un video breve comparso...