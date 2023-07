Google lancia Bard, l’IA generativa disponibile in più di 40 lingue, inclusa l’Italia. Ecco le differenze con ChatGpt

Non c'è ovviamente la possibilità di rendere anonime le interazioni con l'IA (come d'altronde non è possibile fare anche con la concorrente Chat GPT), ma è prevista la possibilità di scegliere per quanto tempo Bard archivierà i dati personali nell'account Google.

Per impostazione predefinita Google memorizza le attività per un massimo di 18 mesi, ma è possibile modificare questa durata a 3 oppure 36 mesi. Si può anche disattivare completamente questa funzione ed eliminare facilmente l'attività su Bard in una sezione apposita del sito. In pratica Google consente agli utenti di richiedere la rimozione dei contenuti ai sensi delle norme o delle leggi applicabili, e di esportare le proprie informazioni.

Le nuove funzionalità di Bard

Rispetto alla versione Beta rilasciata qualche mese fa, Bard si arricchisce di nuove funzionalità per migliorare e personalizzare l'esperienza degli utenti. In primis è possibile ascoltare le risposte grazie alla funzione altoparlante, utile in situazioni dove la comprensione uditiva è senz'altro più efficace.

Ancora, si aggiunge la possibilità di condividere le risposte dell'IA in maniera rapida e per i programmatori si aggiunge la funzionalità che permette di esportare il codice Python in Replit, oltre che in Google Colab . Verranno poi affiancate nuove funzionalità in lingua italiana, che attualmente sono solo disponibili in lingua inglese. La prima è la possibilità offerta dal chatbot di fornire “Risposte multiple”, cambiando il tono e lo stile delle risposte in base a cinque opzioni diverse: semplice, lunga, corta, professionale o informale.

Per esempio, si potrà chiedere a Bard di aiutarci a scrivere una scheda informativa e poi abbreviare la risposta usando il menu a discesa. Un'altra opzione interessante che sarà implementata anche in italiano riguarda l'interazione dell'IA con le foto, come in un Google Lens potenziato. In pratica si può caricare l'immagine nei prompt e Bard la analizzerà suggerendo una didascalia o dando informazioni specifiche.