Bardonecchia, lavori senza sosta per ripulire città e infrastrutture

Si torna alla normalità a Bardonecchia dopo la colata di fango e detriti che la sera del 13 agosto ha invaso buona parte della cittadina della Valsusa, alle porte di Torino. Volontari, cittadini e operatori della protezione civile stanno lavorando per rimuovere il fango e per riparare i danni causati dai materiali trascinati dal torrente Frejus ingrossato a causa di un intenso temporale in quota.

Gli uffici comunali stanno predisponendo un modulo per la raccolta delle denunce di chi ha subito danni, stimati in oltre 10 milioni di euro: sarà disponibile sul sito del Comune di Bardonecchia che, intanto, ha organizzato uno sportello presso la Caserma dei Carabinieri di Bardonecchia, aperto al mattino (dalle 8,30 alle 13) per raccogliere le segnalazioni. Il Commissariato di Polizia resta inagibile per i danni subiti.

Al lavoro per ripristinare servizi e viabilità

I tecnici specializzati sono al lavoro per ripristinare i servizi essenziali, a cominciare dalle forniture di acqua calda nelle strutture e nelle abitazioni private, con il ripristino del circuito del teleriscaldamento.

Per due giorni il Piemonte è interessato da un’allerta gialla per maltempo, per una perturbazione che ha colpito anche alcune zone della Valle d’Aosta provocando una importante frana che ha coinvolto la strada regionale 28, tra Oyace e Bionaz, chiusa dopo le colate di detriti di lunedì scorso.

«Al momento uomini e mezzi sono al lavoro per il ripristino della viabilità» fa sapere la Regione autonoma, con il Centro funzionale regionale che ha diramato un bollettino di allerta meteorologica e idrogeologica decretando una criticità per temporali e colate detritiche per 36 ore in diverse aree, a cominciare dalla dorsali di confine, verso il Piemonte.