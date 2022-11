Bardonecchia, la stagione invernale ha un nuovo volto digitale

Località storica del turismo sulla neve della Val di Susa, facilmente raggiungibile sia in treno (con stazione ferroviaria a pochi passi dalle piste) che in auto, Bardonecchia è pronta a dare inizio alla nuova stagione invernale combinando come sempre il divertimento sulla neve a un'offerta integrata di servizi turistici e sportivi che da quest'anno può contare anche sul supporto degli strumenti digitali. Sul nuovo sito “Bardonecchia Ski” si può infatti acquistare online tutte le attività disponibili (skipass, servizio di noleggio, scuole sci, soggiorni ed esperienze in alta quota) anche prima dell'arrivo nella destinazione. Un modo pratico per organizzare la vacanza fra un calendario ricco di eventi e un comprensorio che si snoda su 100 chilometri di piste in quattro diverse ski area (Colomion, Les Arnauds e Mélezet-Valle Stretta, Fregiusia e Jafferau) e offre la possibilità di sciare fuoripista e praticare sci di fondo.

