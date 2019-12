Baretta ai commercialisti: nel 2020 la riforma fiscale Il sottosegretario all’Economia al convegno dei commercialisti al Sole 24 Ore: da gennaio confronto con gli operatori di Federica Micardi

Le poche semplificazioni, i nuovi adempimenti previstoi nella legge di bilancio, la necessità non più procrastinabile di una riforma tributaria e l’impatto delle digitalizzazione sulla professione sono tra i principali argomenti del convegno «Commercialisti verso il futuro tra nuovi mercati e legge di bilancio», organizzato a Milano dal Sole 24 Ore in collaborazione con il Consiglio nazionale di categoria.

Tre tavole rotonde dove professionisti, docenti e esperti - il sottosegretario Baretta è intervenuto in collegamento video - si sono confrontati su tre grandi temi: legge di bilancio, semplificazioni fiscali e futuro della professione.



Il sottosegretario al Mef Pier Paolo Baretta



Che la riforma del sistema fiscale sarà affrontata nel prossimo anno lo anticipa Pier Paolo Baretta, sottosegretario all’Economia e alle Finanze. Ma non è tutto. Baretta è certo che il Governo non cadrà sulla Manovra: «La finanziaria sarà portata a casa perché altrimenti l’Italia entrerebbe nell’esercizio provvisorio, un danno per il paese soprattutto sul fronte della credibilità verso l’Europa che oggi, a differenza dell’anno passato ha un atteggiamento di fiducia nei nostri confronti».

Baretta ammette che la tassazione sulle auto aziendali è stata un errore mentre difende l’idea della plastic tax, anche se va meglio calibrata nella sua applicazione. In merito ai 23 miliardi impegnati per evitare l’aumento dell’Iva Baretta spiega che è stata portata avanti una richiesta arrivata dal mondo produttivo «io avrei fatto una rimodulazione dell’Iva – afferma – e non avrei impiegato tutti questi soldi per scongiurarne l’aumento»

Altro tema caldo, la tax expenditur, ci sono 700 voci che in dichiarazione consentono ai contribuenti di risparmiare 250 miliardi «da una loro rimodulazione – sostiene Baretta – avremmo potuto recuperare 3 o 4 miliardi ; idee e soluzioni ci sono bisogna avere il tempo per poterci lavorare». Baretta ricorda che l’attuale Governo è in carica da settembre e di tempo a disposizione ne ha avuto poco.



Il presidente dei commercialisti Massimo Miani



Anche il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Massimo Miani non vede alternative alla rimodulazione dell’Iva. Ma in merito alla manovra sottolinea come si sia persa l’ennesima occasione per rendere il fisco più semplice, visto che le 50 proposte di semplificazione elaborate dal Consiglio nazionale insieme a Confindustria continuano a restare inascoltate. L’invio trimestrale dell’esterometro e il pagamento semestrale dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche se di importo inferiore ai mille euro sono un misero contentino “noi avevamo chiesto che sia l’invia che il versamento fossero annuali”.

Tra gli interventi della manovra in discussione maggiormente criticati dai relatori ci sono la stretta sugli evasori e sugli appalti. Per Miani l’approccio “del fucile puntato” che persegue il Governo non aiuta a creare un clima di fiducia. L’evasione si combatte anche semplificando il sistema fiscale e non moltiplicando sanzioni e obblighi.