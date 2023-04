Bari, Magna e Magneti Marelli: dove la transizione è già partita

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Doppio binario» nella transizione verso i motori elettrici in Magna Powertrain, società del gruppo Magna International, colosso mondiale nella fornitura di componenti per il settore automotive.

A Modugno, alle porte di Bari, si producono già oggi due varianti di un cambio automatico a doppia frizione (DCT) per i clienti Ford, Renault e Mercedes, ma ci si prepara a lanciare pure cambi a tripla frizione per i motori ibridi di classe A e B di Mercedes. La commessa con la casa automobilistica tedesca è di 360.000 cambi l’anno a partire dal primo trimestre 2025. Il picco verrà raggiunto nel 2027 e la commessa si svilupperà fino al 2034. Il vantaggio è nella riduzione dei tempi di cambiata e nell’efficienza : la tripla frizione collega direttamente il motore elettrico alle ruote, senza passaggi intermedi, incidendo su efficienza e consumi di carburante.

Il “doppio binario” è la risposta a quella che Aldo Cirilli, amministratore delegato di Magna PT spa a Bari da 3 anni, definisce una “lacuna strategica”, con la Ue che ha imboccato la strada dell’elettrico e tutte le grandi case automobilistiche che si sono dette scettiche sulla applicabilità dal punto di vista tecnologico ed infrastrutturale nei tempi indicati.

Per il sito barese ex-Getrag rilevato nel 2016 e che nel 2022 ha raggiunto un fatturato, diretto ed infragruppo, di circa 800 milioni, la “lacuna strategica” è necessariamente una grande sfida. Affrontata con la tripla frizione, frutto di un lungo lavoro di industrializzazione e di un programma che il gruppo Magna ha aggiudicato al sito barese, che prevede investimenti per oltre 100 milioni di euro, tutti mezzi propri, e in fase di candidatura alle risorse pubbliche di Invitalia. Un programma che conferma la centralità del sito barese nei piani del gruppo Magna nella produzione di trasmissioni ibride verso la e-mobility e che si pone di assicurare, anche in futuro («questa è una priorità», dice Cirilli) l’attuale assetto occupa+zionale di quasi 900 dipendenti, con età media di 48 anni.

L’altro binario è quello degli assali elettrici: il sito di Bari è in gara con gli altri del gruppo per aggiudicarsene la produzione per clienti premium. «Così quale che sia la scelta finale della Ue – dice Cirilli – potremmo disporre della flessibilità giusta tra i prodotti richiesti dal mercato». Anche il tema dei carburanti sintetici, chiesti e ottenuti dalla Germania, è destinato ad avere conseguenze sul sito barese perchè potrebbe prolungare la vita dei motori endotermici: «Un’apertura della Ue che può cambiare ancora l’atteggiamento delle aziende. Per questo – conclude Cirilli – siamo cauti e spingiamo su più fronti».