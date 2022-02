Bari, pubblicato il bando per progettare la nuova cittadella della giustizia

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Pubblicato il bando per il concorso di progettazione per il Parco della giustizia di Bari. Come annunciato a valle dell’incontro che ha coinvolto tra gli altri il sindaco di Bari Antonio Decaro, il nuovo direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme e il sottosegretario alla giustizia Francesco Paolo Sisto (e facendo seguito alle polemiche sollevate in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario, come riportato dal Sole 24 Ore il 23 gennaio), si ingrana la marcia per riuscire a consegnare alla città di Bari una nuova cittadella della giustizia. Si parte dalla ricerca della cordata interdisciplinare, a cui affidare la progettazione.

Quale procedura e i premi

Procedura aperta, anonima, unico grado, modalità informatica sulla piattaforma dell’Ordine degli Architetti di Bologna. La proposta progettuale, già in fase di gara, dovrà recare la suddivisione dell'intervento complessivo in 6 aree funzionali. Premi in denaro per 6 finalisti incluso il vincitore, per un totale di 550mila euro. Al vincitore (oltre al premio di 150mila euro), per le successive fasi di progettazione andranno la somma di 2,3 milioni (già ribassati del 25%) per il completamento del progetto di fattibilità tecnica e economica (da consegnare entro 30 giorni); altri 2,2 per la progettazione definitiva del primo lotto (da consegnare entro 60 giorni dall’avvenuta verifica del progetto di fattibilità); eventualmente si potranno aggiungere fino ad un massimo di altri 4,9 milioni di euro per la progettazione definitiva dei lotti successivi.

Valore dell’opera

L’importo lavori per la realizzazione dell’intero Parco è di 256 milioni di euro. E nel bando si precisa che «l’incarico oggetto del concorso trova copertura finanziaria con i fondi del Ministero della Giustizia come da convenzione stipulata con Agenzia del Demanio il 01 ottobre 2020». Il quadro economico complessivo è di 405 milioni di euro.

Tempi

Il bando è pubblicato in Gazzetta e sul sito dell’Agenzia del Demanio il 7 febbraio e si prevede di giungere alla proclamazione del vincitore il 13 giugno (graduatoria provvisoria). Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 9 maggio. Per l’elaborazione di un progetto innovativo di riqualificazione urbana del territorio e per migliorare i livelli di qualità urbana ed ambientale della città, e che possa soddisfare in pieno le esigenze della Giustizia di Bari, l’Agenzia del Demanio sceglie la via del concorso per affidare il progetto di fattibilità tecnico economica e la progettazione definitiva, per la realizzazione del nuovo complesso presso le ex caserme Milano e Capozzi. La procedura del concorso prevede che venga data priorità alla progettazione definitiva di un primo lotto funzionale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, del parco a verde e del Tribunale Penale con relativa Procura della Repubblica.

La fase due riguarderà l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione lavori del primo lotto – Tribunale Penale con annessa Procura – e la realizzazione del parco. Il termine di consegna è fissato per il 30 giugno 2025, con l'impegno del Demanio ad accelerare quanto più possibile per ridurre gli ultimi 6 mesi.