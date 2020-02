Barilla ferma l’acquisizione di Petti: «Decisione consensuale» Nella nota congiunta le due aziende non forniscono spiegazioni. All’acquisizione, annunciata un mese fa, l’Antitrust aveva appena dato l’ok di Micaela Cappellini

1' di lettura

Barilla non acquisirà più lo stabilimento delle conserve di pomodoro Petti di Venturina, in Toscana. L’annuncio è contenuto in una nota congiunta delle due società. Soltanto poche righe: «Il Gruppo Barilla e Italian Food del gruppo Petti hanno deciso consensualmente di non procedere al perfezionamento dell'accordo di partnership oggetto di comune valutazione nei mesi scorsi. Italian Food continuerà il proprio percorso di valorizzazione della filiera del pomodoro toscano. Barilla continuerà a valutare con interesse opportunità di sviluppo coerenti con il proprio core business».

L’annuncio dell’acquisizione da parte della multinazionale di Parma del 75% di Italian Food era stata resa nota soltanto un mese fa. E proprio nei giorni scorsi era arrivato l’ok dell’Antitrust all’operazione. Il gruppo Petti, attualmente composto da tre società, raggiunge un fatturato annuo di circa 250 milioni di euro.