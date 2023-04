Barilla investe nello stabilimento di Castiglione delle Stiviere

Ascolta la versione audio dell'articolo

A quarant’anni dall’inaugurazione dello stabilimento Barilla di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, la multinazionale parmense investirà altri 12,6 milioni di euro per ampliare la linea di produzione dedicata agli snack e installare una nuova linea dedicata al confezionamento dei biscotti. Qui ogni anno vengono sfornati 10 miliardi di biscotti, oltre 1 miliardo di cracker e 1 miliardo e mezzo di sfoglie dei brand Mulino Bianco, Pan Di Stelle, Pavesi e Gran Cereale.

Quello di Castiglione delle Stiviere è uno degli stabilimenti chiave per il settore bakery del gruppo Barilla, con 11 linee di produzione che danno vita a 103 referenze e un totale di 105mila tonnellate di prodotti sfornati nell'arco di un anno. È qui che hanno visto la luce i biscotti più venduti in Italia – le Gocciole – e alcune delle referenze Mulino Bianco più amate come le Macine, i Galletti, i Tarallucci, o i Buongrano, ma anche i cracker e i Michetti. Negli ultimi dieci anni i forni di Castiglione delle Stiviere hanno ridotto del 18% il consumo di acqua e del 10% l'energia elettrica. Inoltre, gli investimenti per l'illuminazione a led e l'utilizzo dei bruciatori dei forni elettronici hanno portato, dal 2012 ad oggi, a una diminuzione del 5% del consumo di metano. Lo stabilimento è inoltre dotato di tecnologie all’avanguardia, come il sistema pilota di visione ottica per valutare la giusta forma dei prodotti o la “sensory evaluation” che valuta e analizza parametri come gusto, profumo e aspetto del prodotto, mentre moderni strumenti a raggi infrarossi monitorano l'umidità.

I nuovi investimenti serviranno ad ampliare la linea di produzione degli snack, dando vita a nuovi prodotti da forno salati, e ad accrescere la capacità di confezionamento dei biscotti con l'installazione di una nuova linea che realizzi pack più piccoli, in linea con le richieste del mercato.