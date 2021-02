Barilla lancia i biscotti con farina di ceci e lenticchie Secondo l’azienda i prodotti dolci con farina di legumi rappresentano una tendenza che si rafforzerà nel mercato nei prossimi anni di G.d.O

I nuovi biscotti Barilla con farina di legumi

I legumi diventano materia prima, dopo la pasta, anche dei biscotti Barilla. Il gruppo di Parma prosegue infatti il proprio percorso di innovazione lanciando, con il brand Mulino Bianco, leader nella categoria biscotti con più di 137 milioni di confezioni vendute in Italia, due nuovi prodotti a base di farina di legumi e ispirati alla mission “Buono per Te, Buono per Il Pianeta”.

A testimonianza della rinnovata centralità dei legumi nell'alimentazione - in Italia lo scorso anno secondo i dati Nielsen le vendite sono aumentate del 18,6% superando i 100 milioni di euro di fatturato - domani mercoledì 10 febbraio, si celebra la Giornata Mondiale dedicata a questo alimento chiave della dieta mediterranea e tornato centrale nell'alimentazione degli italiani.

In questa ottica Mulino Bianco ha appena lanciato sul mercato le Cecille e le Lentille: 2 nuovi biscotti realizzati con farina di legumi che aprono per Mulino Bianco a una nuova dimensione di gusto a colazione.“Con questi due prodotti - spiega Julia Schwoerer, Vice President Marketing Mulino Bianco - desideriamo portare nella colazione degli italiani dei biscotti che, oltre ad avere un buon profilo nutrizionale, utilizzino farine di legumi che sono coerenti con l'approccio alla sostenibilità della nostra azienda, e abbiano un gusto unico e sorprendente. Siamo convinti che i biscotti con farina di legumi rappresentino una tendenza di cui sentiremo molto parlare nei prossimi anni”.

