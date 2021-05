Barings vende un edificio in centro a Milano

2' di lettura

Barings ha venduto a una compagnia di assicurazioni italiana appartenente a un gruppo francese, che ne occuperà gli spazi, corso di Porta Vigentina 9, immobile a uso uffici di Classe A a Milano. L’asset, acquistato nel maggio 2019, è stato completamente riqualificato tanto che ora punta a ottenere la certificazione Leed Platinum. Nel 2020 il progetto di riqualificazione, messo a punto dallo studio di architettura Lombardini22, è stato insignito con il premio internazionale AEC Excellence Award.



La posizione è vicina al Milano, ai margini del centro storico e a pochi passi da Piazza del Duomo.

«Abbiamo continuato a dimostrare la nostra capacità di trasformare immobili ben posizionati, in edifici di alta qualità, massimizzando il potenziale dei nostri investimenti, in modo che soddisfino anche i nuovi requisiti ESG richiesti dagli attuali utilizzatori - dice Marco Corti, managing director e country head Real Estate Italia -. L’edificio è stato ristrutturato e venduto in meno di 24 mesi, in anticipo rispetto alle aspettative iniziali, generando un ritorno significativo per i nostri investitori. Si tratta della nostra terza vendita di uffici con strategia value add a Milano, che fa leva sull'elevata domanda e la scarsa disponibilità di spazi per uffici di alta qualità, al fine di fornire importanti rendimenti ai nostri clienti».

Barings, oltre agli uffici continuiamo a puntare su investimenti a valore aggiunto nei settori della logistica, del “Build-to-rent” (BTR) e degli alloggi per studenti.

GVA Redilco ha agito in qualità di advisor commerciale. K&L Gates ha agito in qualità di consulente legale. Lombardini22 ha agito in qualità di studio di progettazione, ingegneria, direzione lavori e consulente Leed. MCM ha agito in qualità di project manager.