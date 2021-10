Barrese: «Intesa Sanpaolo pronta ad accompagnare le imprese nella transizione»

Io sono ottimista e lo sono sulla base dei fatti che, come Banca dei Territori, rileviamo quotidianamente attraverso il nostro rapporto con le imprese. Ci sono alcuni asset su cui le aziende dovranno investire e che Intesa Sanpaolo intende accelerare mettendo a disposizione 410 miliardi di euro di erogazioni a imprese e famiglie nell’arco del periodo del Pnrr, cioè fino al 2026. La digitalizzazione è uno degli asset decisivi e perciò abbiamo ideato, nell’ambito del programma Motore Italia lanciato a marzo scorso, una nuova soluzione di finanziamento, i Digital Loan, per accompagnare e accelerare i processi di trasformazione delle Pmi. Il plafond è di 4 miliardi e all’interno abbiamo ritagliato capitoli specifici sulla formazione, perché il tema delle competenze è fondamentale nella trasformazione digitale del Paese. Non a caso, è uno dei quattro ambiti di intervento su cui si fonda l’accordo che il Gruppo ha recentemente sottoscritto con Confindustria, per mettere a disposizione delle imprese 150 miliardi alle imprese.

Alcuni elementi di criticità, come la scarsità di materie prime o i costi dell’energia, possono compromettere la ripresa e la trasformazione?

Terrei separati due temi: quello dei costi energetici secondo me è transitorio. Non è la prima volta che il nostro Paese si trova ad affrontare fluttuazioni anche importanti del costo dell’energia. Sul tema delle materie prime, invece, le aziende dovranno fare delle riflessioni e riconsiderare la dimensione delle scorte. Per anni è prevalso un modello produttivo che privilegiava magazzini light o addirittura zero magazzino. Non che fosse sbagliato, ma di fronte alla crisi degli approvvigionamenti, le imprese che non avevano scorte si sono trovate costrette a fermare o rallentare la produzione e di conseguenza a evadere gli ordini in ritardo. Questo rischia di creare danni enormi. Oggi la priorità deve essere garantire la continuità delle forniture, per evitare che le grandi multinazionali americane, tedesche, giapponesi o anche cinesi si rivolgano ad aziende di altri Paesi. Al tempo stesso, in questa crisi vedo anche una opportunità: solo dalla ricostruzione delle scorte stimiamo un potenziale che vale un punto di Pil.

Non c’è il rischio che poi le imprese si trovino con i magazzini pieni di componenti pagati a prezzi altissimi, che nel frattempo avranno perso valore?

Il punto ora è decidere se tornare ai vecchi modelli o innovarli. Un certo volume di scorte è necessario, per fare fronte a possibili blocchi della supply chain come quelli a cui stiamo assistendo. Una soluzione potrebbe essere la condivisione dei magazzini, magari a livello di filiera. Si discute molto anche di reshoring di alcune produzioni di base: è un tema importante, legato anche a questioni di natura geopolitica. Per ridurre la dipendenza da Paesi terzi, che potrebbero da un giorno all’altro chiudere i rubinetti, l’Unione europea dovrebbe creare maggiore coesione al proprio interno o a livello transatlantico, non per chiudersi all’interno dei confini, ma per muoversi in maniera sinergica ed essere quanto più possibile autonomi almeno sui fronti più importanti, come quello energetico o delle scorte.