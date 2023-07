Barriere architettoniche, i lavori di rimozione devono andare oltre il Dm del 1989

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Per affrontare l’argomento su quali siano i requisiti principali da prendere in considerazione nell’elaborazione di elenco di lavori da eseguire in un ambiente costruito per abbattere, o meglio, superare le barriere architettoniche, bisogna partire dal concetto di “barriera” che rispetto a quanto definito nel DM 236/89, deve essere allargato ad un’utenza ampliata inglobando i vari limiti che un essere umano può affrontare durante il corso della vita. A partire dalle condizioni fisiche, motorie, senso-percettive a quelle cognitive, per non

trascurare la condizione ormai più diffusa su tutto il territorio nazionale quale quella dell’anzianità.

Tutti questi fattori hanno contribuito a definire un nuovo concetto di disabilità che negli ultimi anni fa riferimento alla valutazione dell’OMS 2001 (International classification of functioning, disability and health: ICF) basata non solo su una valutazione “medica” piuttosto inserisce il concetto di “funzionamento” e di rapporto tra l’essere umano e “l’ambiente”- sociale e costruito.

È questa la giusta ottica per iniziare un lavoro di individuazione e classificazione dei requisiti tecnico prestazionali delle opere e delle tecnologie da utilizzare nei progetti di ristrutturazione degli edifici per adeguarli a una “progettazione per tutti”.

Altro principio base, “la progettazione universale”, come enucleata dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 2006 entrata in vigore nel 2008 recepita dall’Italia con la legge 18/2009. Per progettazione universale si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La “progettazione universale” non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone condisabilità ove siano necessari.

Riprendendo quanto definito dal Dm 236/89 nei criteri di progettazione, i requisiti base ad esempio delle porte sono molto ben enucleati credo però ci sia la necessità di includere quelli aggiornamenti demandati alle nuove tecnologie, come ad esempio l’utilizzo della domotica. Proprio in riferimento a quanto precedentemente detto, le condizioni personali di ogni individuo portano a interagire con lo spazio in modo diverso, per questo una tecnologia facilmente utilizzabile aiuta tutti.