Barriere psicologiche che frenano la corsa della mobilità elettrica

Per primo il fattore indipendenza. Quando si sceglie l’auto come mezzo di trasporto, le motivazioni principali sono legate alla necessità di restare indipendenti e flessibili negli spostamenti. Un veicolo elettrico offre in media una autonomia di 377 km, un veicolo a benzina di 648 km (dati Epa, United States Environmental Protection Agency 2021). Poco conta che la distanza giornaliera media di un italiano in auto sia nell’ordine dei 30 km. La percezione quando si acquista un veicolo elettrico è di fare un passo indietro su un fattore non secondario e, anzi, ormai dato per scontato, come la possibile autonomia di viaggio. Inoltre, un pieno di benzina può essere fatto in pochi minuti da oltre 20mila punti vendita. Una ricarica di auto elettrica, invece, può essere fatta a casa o già su oltre 12mila stazioni (rilevazioni Motus-e 2021), ma richiede da almeno 30 minuti fino a un massimo di 8 ore a seconda della potenza della stazione di ricarica. Il rischio è che l’opzione elettrica venga scartata anche per la sola eventualità remota di dover effettuare un viaggio lungo, non trovare una stazione di ricarica rapida al momento giusto e andare incontro così a un ritardo o a un fermo prolungato del veicolo.

Quindi si consideri il fattore standard. I motori diesel sono disponibili come alternativa ai motori a benzina sin dagli anni ’70, quindi oggi il consumatore ha i due concetti ben chiari in testa. Quando si passa a ibrido e elettrico, Bev, Full Hybrid, Phev, Mhev, sono varianti tecnologiche molto più recenti, non immediatamente comprensibili a tutti al di là delle sigle. Soprattutto, è difficile per il consumatore valutare i rischi associati a una scelta sbagliata – da cui scaturisce il timore di ritrovarsi, dopo l’acquisto, a disporre di un bene presto obsoleto e difficilmente rivendibile.

Poi c’è il costo psicologico della transizione (quello che in economia è chiamato switching cost). Quanto pesa alla fine, a livello psicologico, il fatto di accollarsi il rischio di abbandonare la propulsione termica? Non è facile fare una stima. Vengono tuttavia in aiuto le differenze tra i dati sulle intenzioni di acquisto e i dati sulle immatricolazioni: con tutti i limiti di questo tipo di confronto, si può osservare come a fine 2021 gli italiani intenzionati a scegliere auto a benzina o diesel al prossimo acquisto sarebbero il 22% (dati Bei), e come a gennaio 2022 le immatricolazioni di auto a benzina e diesel siano state una percentuale più che doppia (dati Unrae). Il subconscio del consumatore ha dunque un ruolo importante: al di là di desideri e ambizioni, finché si percepisce incertezza sul mercato, la scelta abituale è spesso preferita alla novità dalla maggior parte dei consumatori. Ecco allora che abbattere le barriere psicologiche può fare la differenza.

Le strategie per ridurre gli switching cost possono essere molteplici. Ci sono però due linee di azione evidenti, che possono ben accompagnare gli sforzi già in atto sullo sviluppo delle tecnologie di propulsione e sulle infrastrutture di ricarica, oltre che sull’abbattimento dei prezzi dei veicoli elettrici e non inquinanti.

Una prima utile direzione da seguire è rendere visibili e facilmente accessibili le stazioni di ricarica già esistenti. Spesso chi si occupa di offerta (ad esempio le case automobilistiche), è concentrato sul dato oggettivo, mentre il consumatore decide sul percepito. È quindi importante colmare questa distanza e assicurarsi che il consumatore consideri ugualmente facile trovare sul territorio una pompa di benzina o una stazione di ricarica. Finché non si riescono a portare su livelli comparabili i tempi necessari per il “rifornimento”, dovrebbero essere almeno comparabili quelli per identificare e raggiungere la stazione di “rifornimento” più vicina.