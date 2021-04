Barrow, la moda per la Gen Z che nasce dai social: il marchio nativo digitale ora punta all’estero

Collezione PE 21

Oltre ad avere il suo e-store ed essere prodotto e distribuito con la rete della Daddato, Barrow è oggi presente nella selezione di e-boutique come Farfetch, Luisaviaroma, Nugnes 1920, TheCorner. Un successo che Daddato spiega così: «Con Barrow abbiamo riscritto gli standard. È un marchio frutto di passione, non abbiamo mai guardato al lato business, abbiamo anzi rinunciato a molti ordinativi per mantenere alto il livello della distribuzione. E proponiamo prezzi democratici».

La formula del successo: prezzi «giusti» e concept coerente

Prezzi che sono frutto di un compromesso fra potere d’acquisto dei più giovani, qualità ed attrattività: le T-shirt costano pertanto circa 90 euro, le felpe entro i 150 e le hoodie entro i 200, poi ci sono entry price fra 25-30 euro come i cappelli, i calzini, i porta airpod. La politica del pricing, però, da sola non basta a decretare il successo di un marchio. «Cerchiamo di essere accurati interpreti dei valori della contemporaneità, dunque della diversity, l’inclusività, il genderless - prosegue Valerio -. Infatti siamo anche un marchio abbastanza trasversale. Abbiamo iniziato a sviluppare il segmento donna quando per strada abbiamo visto ragazze che indossavano le T-shirt da uomo o unisex come vestitini. La fluidità oggi è molto sentita, ed è per questo che anche nella comunicazione abbiamo puntato sul far indossare gli stessi capi a ragazzi e ragazze. La Gen Z non cambierà mai modo di vestirsi, magari avrà delle evoluzioni, ma si baserà sempre per la maggior parte su streetwear e sportswear».

Sfera Ebbasta con capi della capsule realizzata con Barrow

Ora si punta all’estero con i pop up

A sostenere il successo di Barrow è anche una serie di collaborazioni eccellenti con cantanti e performer come Sfera Ebbasta, che ha collaborato di recente a una capsule, e con star come Miley Cyrus, J Balvin, Lil Nas X e Winnie Halrow. Ed è all’estero che punta ora la prossima fase di sviluppo del marchio: «Apriremo pop up nei mercati per noi più interessanti, dunque Asia, Stati Uniti e Gran Bretagna - spiega Daddato -. Il pop up che abbiamo aperto alla Rinascente di Roma è stato un incredibile successo. La nostra crescita così veloce ha attratto anche molta attenzione, sia per Barrow sia per Daddato, ma è ancora presto per valutare ogni proposta. Dobbiamo fare piccoli passi, per capire dove possiamo arrivare».

Barrow ha intanto aperto la sua nuova sede a Milano, in Corso Concordia, un hub creativo dal quale usciranno molti, nuovi progetti: «Vediamo cosa accadrà con le aperture, ma abbiamo bellissime idee legate alla musica dal vivo. Parteciperemo e ci faremo notare - sottolinea l'imprenditore -. L’importante è non perdere mai il contatto con la nostra community. Anche durante la pandemia siamo stati molto vicino ai ragazzi, sempre tramite i social e gli artisti, è stato un modo per seguirli in mesi difficili. Noi parliamo continuamente con loro, e per questo sentiamo di avere anche una grande responsabilità».