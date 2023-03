Barry Keoghan - Gli spiriti dell'isola

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Si sta davvero ritagliando un bello spazio nel cinema contemporaneo questo giovane attore irlandese che ha da poco compiuto trent'anni. Keoghan si è fatto conoscere nel 2017 con “Dunkirk” e, soprattutto, con “Il sacrificio del cervo sacro”, per poi trovare con “Gli spiriti dell'isola” la sua prima nomination agli Oscar: non vincerà, ma sembra davvero l'inizio di un bel rapporto tra lui e l'Academy che potrebbe proseguire nei prossimi anni visti i tanti progetti che ha in lavorazione.