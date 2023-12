Bartender, cresce il fascino dello shaker e dei cocktail tra i giovani

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ogni anno l’Associazione Italiana Barmen e Sostenitori (Aibes), nata nel lontano 1949 e unica associazione di categoria ufficialmente riconosciuta con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, celebra il suo concorso nazionale. Questa volta al Marriott Park Hotel di Roma, in contemporanea, si è svolto anche il concorso mondiale dell’International Bartenders Association, cosa che non avveniva dal 1987.

Oltre le gare è stata l’occasione utile per fare il punto sullo stato di salute di una professione che storicamente ha visto molti italiani eccellere come da anni certifica la più prestigiosa classifica di settore, la World’s 50 Best Bars. Perché una cosa appare certa: quello del bartender è un mestiere che sta attraendo un numero sempre maggiore di giovani. Merito di una maggiore visibilità per le “star dello shaker” e di una rivitalizzazione del comparto distillati e liquori del quale i professionisti del bar sono ambasciatori e vetrina.

«Negli istituti alberghieri – rivela Luciano Mammarella, consigliere Aibes delegato ai rapporti con queste scuole – siamo da qualche tempo a questa parte decisamente più presenti e richiesti. Qualche anno fa organizzavano dei corsi per studenti in meno di una decina di istituti, oggi siamo arrivati a circa trecento. È un dato significativo»

È un dato significativo anche la presenza di giovani talenti nelle principali città del bere miscelato come Londra e New York. Marco Maiorano, che a Roma quest’anno ha trionfato nel più prestigioso concorso riservato agli Under 28, il Premio Angelo Zola, è un napoletano che a diciotto anni, terminato il liceo scientifico, si è trasferito a New York cominciando una gavetta che dopo un anno di esperienza l’ha portato a lavorare a Londra allo Scarfes Bar del Rosewood London, un hotel 5 stelle lusso.

«All’inizio molti sacrifici: abitavo in periferia e condividevo l’appartamento con altre persone – spiega – ma dei compromessi si devono accettare se si vuole crescere. Oggi condivido sempre l’appartamento, ma è a Marble Arch, al lavoro vado in bici e lo stipendio si aggira sulle 40, 50 mila sterline con una buona percentuale però ottenuta dalle mance».Pur considerando il costo della vita della capitale britannica, è una cifra comunque interessante per un giovane di ventisei anni.

«L’esperienza all’estero è comunque fondamentale anche sotto altri punti di vista – commenta Giorgio Fadda, presidente dell’International Bartenders Association (Iba) – si può imparare molto, non solo la lingua, si può puntare a una carriera di prestigio e, qualora si volesse rientrare in Italia, si ha un curriculum che può fare la differenza. Consigli per un giovane che vuole tentare l’avventura? Londra certamente, ma anche altre mete in forte crescita come Singapore, Dubai e la Svizzera».