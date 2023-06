Base giapponese design italiano: ecco la speedster Gorgona NM+

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Gorgona Cars ha scelto l'evento MiMo 2023 per alzare i veli sulla nuova NM+, sigla che sta ad indicare Naked Monoposto” ma che con l'aggiunta del segno “+” porta a due i posti disponibili. Infatti l'azienda romana l'anno scorso aveva lanciato la Gorgona NM, molto simile a quella attuale (motore Mazda MX-5 e telaio ultra leggero) ma dotata di un solo posto destinato al pilota.



Ora la versione “plus” con la carrozzeria trasformata per l'occasione richiama le famose “barchette” tanto amate dagli amanti della velocità. Gorgona Cars NM+ ha subito una netta riprogettazione. La carrozzeria è stata ulteriormente alleggerita, grazie all'inserimento di cupolini anteriori e le gobbe aerodinamiche dietro i sedili realizzate in fibra di carbonio. Gorgona Cars ha scelto il colore nero per tutti le parti che in origine erano cromati. Questa scelta estetica coinvolge anche i cerchi Enkei RPF1 da 15” dove sono inseriti gli pneumatici Yokohama A052 da 205/55.



Il tonneau cover dell'abitacolo integra il cupolino dove è presente parte della strumentazione: le zone guidatore e passeggero sono separate da un bridge centrale.

La NM+ vanta anche nuovo “brancardo alto”, che arriva quasi alla meta (in altezza) della portiera originale, Questa scelta di design assicura una migliore protezione ai passeggeri in caso di impatto laterale. Con l'inserimento del nuovo “brancardo alto” i designer di Gorgona Cars hanno dovuto modificare la geometria delle portiere originali, che ora sono più piccole e, ovviamente, più leggere. Il tutto consente alla Gorgona Cars NM+ di raggiungere un peso a secco di 800 kg.

Sotto il cofano è proposto il “famoso” motore 4 cilindri 2.0 Skyactiv-G che attualmente spinge la Maza MX-5 installato in posizione arretrata per favorire un ottimale bilanciamento dei pesi fra i due assi. Questo motore è abbinato a un cambio manuale a 6 marce, mentre per chi lo desidera è proposto un power kit che porta a 220 i cavalli e la coppia a 225 Nm.