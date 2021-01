Basicnet in rialzo, il marchio K-Way ha esordito alle sfilate uomo di Milano Nonostante l'impatto negativo della crisi creata dal Covid-19, i risultati del brand nato in Francia e poi passato in mani italiane sono state migliori del previsto di Flavia Carletti

Acquisti su Basicnet a Piazza Affari mentre è in corso la settimana della moda maschile a Milano. I titoli del gruppo che controlla tra gli altri i marchi Superga, K-Way e Kappa salgono dell'1,83% a 4,175 euro. A margine degli eventi milanesi, Lorenzo Boglione, vice-presidente vendite del gruppo, ha dichiarato all'Afp che le vendite del marchio K-Way hanno resistito agli effetti della crisi pandemica. «Abbiamo più che sfidato la crisi, l'abbiamo combattuta attivamente e aumentato i nostri investimenti», ha affermato il manager, spiegando che «K-Way ha avuto la migliore performance tra i nostri marchi: il 2019 è stato un anno straordinario e il 2020 è stato un po' complicato ma abbiamo fatto meglio del previsto, viste le circostanze».

Nei primi 9 mesi del 2020, il gruppo Basicnet nel suo insieme ha visto le vendite scendere del 21,8% a 608,4 milioni di euro. Ieri, domenica 18 gennaio, K-Way ha fatto il suo debutto alle sfilate milanesi maschili dopo che nel 2019 aveva partecipato alla manifestazione Pitti Uomo di Firenze. Lorenzo Boglione è il figlio di Marco che nel 2004 ha rilevato il marchio K-Way (già passato in mani italiane nel 1991 con Pirelli), fondato in Francia nel 1965 da Leon-Claude Duhamel. La giornata appare positiva anche per altri gruppi italiani della moda, su tutti nel Ftse Mib Moncler che guadagna l'1,27%.

