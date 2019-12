Basilicata - Ad Aliano Capitale Europea della cultura per un giorno

Da venerdì 29 novembre e per tutto il week end Aliano sarà Capitale europea della Cultura per un giorno, nell'ambito del bando della Fondazione Matera-Basilicata rivolto ai comuni lucani. In occasione delle celebrazioni dell'anniversario della nascita di Carlo Levi, il suggestivo borgo del materano, ha programmato due giorni di mostre tematiche e altre iniziative culturali di promozione del territorio e del patrimonio dedicato allo scrittore italiano. Il comune di Aliano ha, inoltre, aderito tempestivamente e con apposita delibera alla proposta dell'Associazione Borghi Autentici d'Italia per il conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre, come segno ulteriore di condivisione dei temi della solidarietà, della pace e contro l'odio. Tra le altre attività sono previste anche delle passeggiate nei luoghi di ispirazione del “Cristo si è fermato a Eboli”, visite guidate alla rete museale di Aliano e percorsi del gusto.