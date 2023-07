Basilicata - Tour in kayak per famiglie a Maratea

Se i membri della famiglia, dai più piccoli ai più grandi, hanno una vera e propria passione per il mare, ecco l’esperienza perfetta. A Maratea, la suggestiva “Perla del Tirreno”, ci si può divertire in kayak. E' possibile esplorare spiagge, grotte e calette accessibili solo via mare e fare il bagno in acque che sfumano dal turchese al blu. Questa attività permette di apprendere qualcosa di nuovo insieme alla famiglia, divertendosi tra le onde e scoprendo le bellissime grotte che caratterizzano la zona.

2/21 4/21 Menu