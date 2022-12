Ascolta la versione audio dell'articolo

DESTINAZIONE NATURA

Foglie colorate d’autunno, cime imbiancate fin quasi all'estate, il brecciolino sottile, un soffice manto erboso e l'odore di tigli, peri e meli selvatici, aceri e ontani. Montagne incantate e oasi di pace abitano nei cinque parchi (due nazionali: Parco nazionale del Pollino e Parco nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri – Lagonegrese; tre regionali - Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano e Parco naturale regionale del Vulture) e nelle riserve regionali della Basilicata. L’aria fresca e il sole di primo mattino filtra attraverso i rami di pini loricati. Il salterellare fuori dal tempo di uno scoiattolo scuro, il veleggiare di una maestosa aquila nel cielo azzurro, il far capolino di una lontra, e poi, d’un tratto, la luce e spazi verdi sterminati o verticali pareti di roccia, acqua cristallina. Un'avventura meravigliosa.



IL POLLINO

Montagne aspre e selvagge, altopiani erbosi, sentieri poco battuti, foreste abitate da lupi, da una variegata fauna, da abeti bianchi, faggi e dai pini loricati, alberi secolari. Il Pollino è una terra di incanto e mistero. Ospita un Parco, il più vasto tra i parchi nazionali italiani e Geoparco Unesco, angoli reconditi e borghi arroccati, ricchi di antiche memorie. Immersi in una cornice di antiche tradizioni si possono scoprire sapori tipici come quello di funghi appena colti o quello piccante ed esotico della melanzana rossa e quello intrigante dei peperoni cruschi. Piaceri della tavola a cui si affianca benessere psicofisico in questa oasi botanica dove si aprono allo sguardo sconfinati orizzonti e paesaggi da vivere e scoprire praticando trekking, sci di fondo e tanti altri sport di montagna.



PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE

Lungo il fiume Agri, dalla montagna al mare, si apre un paesaggio che sorprende per la sua unicità. Cuore strategico di ogni itinerario: il Lago del Pertusillo da dove parte anche il sentiero per il parco archeologico di Grumentum. Sovrano del Parco è il fiume Agri. Intorno al corso d'acqua si è sviluppato un intero mondo caratterizzato da uno stile di vita legato alla natura, fatto di borghi antichi e moderne stazioni sciistiche, immersi in paesaggi incontaminati. Un mondo che sorprende per la sua storia millenaria, per il suo folklore e per i suoi sapori, oltre che per la ricchezza naturale del suo territorio. I principali rilievi montuosi del Parco -Monte Volturino, Montagna di Viggiano, Monte Sirino-sono mete d'elezione per molti amanti degli sport invernali.

IL VULTURE