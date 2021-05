Basilicata, in arrivo la Laurea in Medicina

2' di lettura

Medicina e Chirurgia nell’Università degli Studi della Basilicata è tra i circa 200 nuovi corsi di laurea approvati in Italia per l’anno accademico 2021-2022 dal Consiglio universitario nazionale (Cun) e proposti all’Agenzia di valutazione del sistema universitario (Anvur) per il via libera del ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (Miur). Tra le sette proposte di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), al Sud, oltre all’Ateneo lucano, ci sono quelli di Medicina e Tecnologie digitali di Unical (Cosenza) e Università Magna Graecia (Catanzaro), di MedTec a vocazione tecnologica e bio-ingegneristica di UniSalento, e quello della Libera Università Mediterranea (Lum) di Casamassima (Bari).

«Informatizzazione, digitalizzazione, telemedicina, ma anche medicina territoriale e di servizio, di comunità e di genere e con una forte impronta internazionale sono i tratti caratterizzanti del corso di Unibas», sottolinea il dottor Domenico Maroscia, radiologo in pensione, libero professionista, voluto proprio dal ministro Roberto Speranza, in rappresentanza del ministero della Salute quale componente del Comitato di monitoraggio per l’istituzione del corso. Un incarico sfidante per chiudere in otto mesi l’iter di avvio: dall’idea progettuale, agli atti propedeutici, al Decreto finale del ministero per procedere al bando nazionale per l’assegnazione di 60 posti l’anno destinati al corso di Unibas che si terrà nel campus di Potenza e nella vicina Azienda ospedaliera regionale “San Carlo”, oltre all'Irccs Crob di Rionero in Vulture e nelle Aziende Sanitarie locali.

La sostenibilità economica del progetto è consentita da un finanziamento straordinario di 30 milioni di Miur, ministero della Salute, Regione e Unibas per 3 anni, al termine dei quali, Medicina andrà a regime. Ma la Regione Basilicata, che firmerà un protocollo di intesa, si è già impegnata a finanziare il nuovo corso di studi.