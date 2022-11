Basilicata, Bankitalia evidenzia gli effetti positivi del bonus gas

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un «rilevante contributo della Regione per ridurre la spesa delle famiglie relativa al gas, finanziato attraverso le compensazioni ambientali relative alle attività estrattive». Il bonus gas della Basilicata entra così nel rapporto di Bankitalia sull'aggiornamento congiunturale della economia della Regione che illustra gli andamenti dell'economia lucana.

Il bonus gas

Il rapporto ricorda, specificamente, che lo scorso agosto l'amministrazione regionale ha approvato le norme attuative per l'istituzione di un contributo destinato ad azzerare il costo della componente energia delle bollette del gas per le utenze domestiche relative all'abitazione di residenza. Il contributo è subordinato a una riduzione dei consumi non inferiore al 15 per cento rispetto ai livelli dell'anno termico 2021-22. La misura è finanziata con le risorse rivenienti dalle compensazioni ambientali degli impianti estrattivi in Val d'Agri, rinegoziate di recente, e ha una copertura finanziaria di 60 milioni di euro per l'anno corrente e di 200 milioni per le due annualità successive.

Attività industriale e costruzioni

In un quadro più generale, il rapporto dice che nei primi nove mesi del 2022 il recupero dell'economia lucana è proseguito, anche se con intensità inferiore rispetto allo scorso anno; sul rallentamento ha inciso l'aumento dell'inflazione e dei costi di produzione che si è avviato nel corso del 2021.



Nei primi tre trimestri di quest'anno l'attività industriale ha registrato una dinamica nel complesso positiva, benché meno accentuata rispetto all'anno scorso. Il comparto degli autoveicoli ha continuato a risentire delle difficoltà negli approvvigionamenti, che si sono riflesse in un calo delle vendite interne ed estere.

L'attività è cresciuta ulteriormente anche nel settore delle costruzioni: in presenza di un significativo aumento dei costi di produzione, il settore ha continuato a essere sostenuto dalle agevolazioni fiscali per la riqualificazione del patrimonio edilizio e dall'attività nel comparto delle opere pubbliche.